مقطع مؤثر.. أب على كرسي متحرك يراقص ابنته في حفلة مدرسية ببريطانيا

عادة ما تجمع الأب بابنته علاقة وثيقة تخطف القلب، وهو ما جسده مشهد لرقصة لطيفة بين أب بريطاني على كرسي متحرك وطفلته في حفلة مدرسية، وهو يحاول إسعادها بكل ما أوتي من قوة.

في المقطع المتداول، يراقص الأب تشارلز بوتر القعيد على كرسي متحرك ابنته تشارليز في حفلتها المدرسية.

فبينما رقص آباء آخرون أيضًا على خشبة المسرح، لم يشعر الأب ذو القدرات الخاصة بأنه أقل شأنًا وقرر إسعاد ابنته بمشاركتها كل خطوة في الرقص.

حظي المقطع بإعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قاموا بالثناء على الأب لوجوده مع ابنته التي كانت ستشعر بالحسرة بين الأطفال الآخرين وآبائهم لو لم يحضر إلى حفلتها.

تمت مشاركة مقطع الفيديو العاطفي على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحصد 2400000 مليون مشاهدة.

https://www.instagram.com/reel/CmhcDBvKyJW/?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ==