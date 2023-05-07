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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مجرم منحوس بالدقهلية.. قتل السائق لسرقة التوكتوك فانفجر الإطار وتركه فى الشارع

توك توك
توك توك

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة دكرنس بمديرية أمن الدقهلية من (مزارع - مقيم بدائرة المركز) بغياب نجله عن مسكنهما عقب خروجه للعمل بمركبة "توك توك".

وأضاف أنه عثر على "التوك توك" متوقف أمام محطة سكك حديد دكرنس وفى وقت لاحق عُثر على جثة المتغيب طافية بأحد المجارى المائية بدائرة المركز.

 تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عامل - مقيم بدائرة المركز "له معلومات جنائية").

 وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم وأمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وقرر قيامه بإصطحاب المجنى عليه بالتوك توك قيادته بدعوى توصيله لإحدى قرى مركز شرطة بنى عبيد وحال سيره بإحدى مناطق الزراعات بجوار أحد المصارف المائية بدائرة المركز قام بمباغتته وضربه على رأسه من الخلف بقطعة حديدية مدببة ثم ألقى جثته والقطعة الحديدية بالمصرف مكان العثور ، وإستولى على هاتفه و"التوك توك" وقام بترك التوك توك لتعطله منه لإنفجار إطاره بمكان العثور عليه .. كما أرشد عن الهاتف المحمول المستولى عليه لدى (مالك محل هواتف محمولة "حسن النية") وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية إرتكاب الواقعة الامن العام التوك توك المجني عليه المجاري المائية امن الدقهلية توك توك قطعة حديدية

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