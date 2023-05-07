تحركات مكثفة للجيش السوداني لمطاردة الميليشيا المتمردة في أم درمان

قال عثمان الجندي، مراسل "القاهرة الإخبارية" من أم درمان، إن هناك تحركات مكثفة لـ الجيش السوداني باتجاه المناطق الحدودية في أم درمان، وتحليق مكثف لطيران الجيش بسماء المدينة، كما يحاصر الجيش منطقة الخرطوم بحري لمنع إمدادات الميليشيا.

وأضاف "الجندي" في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أن هناك نقصًا بالسلع والمواد الغذائية في أم درمان، وميليشيا الدعم السريع تواصل نهب المواطنين والمحال، ولا تزال القوات المتمردة متواجدة في أم درمان القديمة والأحياء المحيطة.

وأشار إلى أن الميليشيا ما زالت تمتلك الكثير من السلاح والعتاد، والجيش يعمل بكثافة لتضييق الخناق على الميليشيا بأم درمان، وهناك تحركات مكثفة للجيش باتجاه المناطق الحدودية، وهناك توقعات بأن يقصف الجيش اليوم المناطق الحدودية بأم درمان.

واندلعت اشتباكات في السودان، منذ 15 أبريل الماضي، بين الجيش النظامي وميليشيا الدعم السريع المُتمردة، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات؛ لحقن دماء الشعب السوداني.