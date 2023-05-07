القبض على عاطل قتل شخصا في الشرقية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كفر صقر بمديرية أمن الشرقية من إحدى المستشفيات بإستقبال (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز) متوفى إثر إصابته بطلق نارى ، وبسؤال والده قرر قيام (عاطل - مقيم بذات الناحية " له معلومات جنائية") بالتعدى على نجله بسلاح نارى كان بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته لخلافات مالية بينهما.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم إستهداف المتهم وأمكن ضبطه بمكان إختبائه بإحدى المزارع بدائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة، وبحوزته ("السلاح المستخدم" طبنجة وعدد من الطلقات لذات العيار) .

وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لذات الخلافات و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.