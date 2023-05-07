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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

‏وزير التعليم العالي يصل مقر جامعة مصر للمعلوماتية بالعاصمة الادارية

وزارة التعليم العالى
وزارة التعليم العالى و البحث العلمى

 

‏وصل الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى مقر جامعة مصر للمعلوماتية، بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لترأس الاجتماع الدوري لمجلسي الجامعات الأهلية والخاصة.

 وذلك بحضور الدكتور محمد حلمي الغر، أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، وقيادات الوزارة، والدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، ورؤساء الجامعات الأهلية والخاصة.

‏وكان في استقبال الدكتور أيمن عاشور، لدى وصوله، الدكتورة ريم بهجت رئيس الجامعة، والدكتور أحمد حسن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و ياسر كاظم أمين عام الجامعة، والدكتور عمر المصري عميد كلية الهندسة، والدكتورة سماء طاهر عميد كلية تكنولوجيا الأعمال، والدكتورة هدى مختار عميد كلية علوم الحاسب والمعلومات، والدكتور أشرف زكي عميد كلية الفنون الرقمية والتصميم، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس وقيادات الجامعة.

‏وتعد جامعة مصر للمعلوماتية، من أوائل الجامعات المتخصصة بالشرق الأوسط وإفريقيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها، حيث أسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتصبح مؤسسة أكاديمية رائدة تقدم برامج تعليمية متخصصة لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويقع مقرها بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

‏وتضم جامعة مصر للمعلوماتية 4 كليات هي: (علوم الحاسب والمعلومات، الهندسة، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم) وتقدم 16 برنامجا تعليميا متخصصا لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل: الذكاء الاصطناعي وعلوم وهندسة البيانات، وصناعة الإلكترونيات وهندسة الاتصالات، وتحليل الأعمال والتسويق الرقمي، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الإلكترونية.

‏وتستهدف جامعة مصر المعلوماتية، تحقيق أعلى معايير التعليم والتعلم والبحث العلمي من خلال إبرام شراكات تعاون مع جامعات دولية مرموقة ذات ترتيب عالمي متقدم، حيث وقعت اتفاقيتي شراكة مع جامعة بوردو ويست لافاييت، والتي تحتل المرتبة الرابعة في الهندسة وفقاً لتصنيفNews U.S والمرتبة السادسة والثلاثون عالمياً كأفضل تعليم جامعي في تصنيف U.S. News في 2022، كما عقدت الجامعة اتفاقية شراكة مع جامعة ميناسوتا توين سيتيز والتي تحتل المرتبة التاسعة والعشرون في علوم الحاسب في تصنيف يو. إس. نيوز (U.S. News لعام 2022 وذلك بهدف منح الطلاب درجة بكالوريوس مزدوج للناجحون الذين يستوفون الشروط.

‏كما عقد جامعة مصر للمعلوماتية، اتفاقية أخرى مع جامعة بوردو ويست لافاييت والتي تحتل المرتبة السادسة في الأمن الإليكتروني وفقا لتصنيف الـU.S. News في عام 2022، وذلك بهدف حصول الطالب بجامعة مصر للمعلوماتية على درجة الماجستير المهني في أمن المعلومات من من هذه الجامعة العريقة.

‏وفي نفس السياق، قامت الجامعة بعقد تعاون وشراكة علمية بين كلية تكنولوجيا الأعمال بجامعة مصر للمعلوماتية، وكلية "تلفر" Telfer لإدارة الأعمال التابعة لجامعة أوتاوا الكندية، لدعم التعاون الأكاديمى وتبادل الخبرات فى مجال البحوث العلمية، ومنح شهادة مزدوجة من كل من كلية "تلفر" بجامعة أوتاوا، وكلية تكنولوجيا الأعمال بجامعة مصر للمعلوماتية.

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