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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس المتهم بقتل سائق توك توك لسرقته بالإكراه في القليوبية

حبس المتهم
حبس المتهم

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس المتهم بقتل سائق توك توك، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بطلق نارس من اجل السرقة بدائرة مركز شرطة قليوب، كما أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى. 

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وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطاراً من مركز  شرطة  قليوب  بالعثور على جثة  سائق "توك توك"، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، متوفى إثر إصابته بطلق نارى بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وجرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف النيابة العامة. 
وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد المتهم  و استهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ، وأنه عقد العزم على سرقة مركبة (توك توك) وفى سبيل تنفيذ ذلك قام باستيقاف المجنى عليه وطلب منه توصيله لإحدى المناطق.

 وحال سيرهما قام بإشهار سلاح نارى "طبنجة" وهدده إلا أن المجنى عليه قاومه فأطلق عليه عيار نارى فسقط المجنى عليه من المركبة المشار إليها واستولى عليها ولاذ بالفرار ، عقب ذلك قام بإخفاء التوك توك بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية ، كما تم بإرشاده ضبط (مركبة "التوك توك" - الطبنجة المستخدمة وبخزينتها 6 طلقات، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بحبسه، وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى.

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