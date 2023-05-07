لن أرحل.. هازارد يصدم ريال مدريد بشأن مستقبله مع النادي

كشف البلجيكي إيدين هازارد، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، مصيره مع العملاق الملكي، في ظل خروجه من حسابات الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق.

ووفقا لتقارير صحفية، فإن ريال مدريد يسعى للتخلص من هازارد في الصيف المقبل، لتوفير راتبه السنوي الضخم (30 مليون يورو)، دون تقديم إضافة فنية للفريق.

وقال هازارد في تصريحات صحفية عقب تتويج ريال مدريد بكأس ملك إسبانيا: "بصراحة ، أخطط للبقاء في ريال مدريد الموسم المقبل".

أضاف: "أتوقع أن أبقى في ريال مدريد، وأجدد عقدي مع النادي".

وتوج ريال مدريد بطلال لكأس ملك إسبانيا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بعد الفوز على أوساسونا بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي ، الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.