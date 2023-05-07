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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لم تتم دعوتي|مدحت صالح يكشف سر غيابه عن حفل روائع الموجي

مدحت صالح
مدحت صالح

كشف الفنان مدحت صالح - من خلال تغريدة له عبر حسابه الخاص على تويتر- سر غيابه عن حفل روائع الموجي في المملكة العربية السعودية.

وكتب مدحت صالح، في تغريدته: «بعض المنصات كتبت.. مدحت صالح يكشف السر وراء عدم مشاركته في حفل روائع الموجي.. والرد.. أنا لم تتم دعوتي من الأساس وبالتالي مفيش سر ولا حاجة.. بحبكوا».

مدحت صالح 

ويحيى المطرب مدحت صالح حفلا غنائيا يوم 27 مايو الجاري على مسرح تياترو بالشيخ زايد.

وبدأ مدحت صالح الترويج للحفل من خلال صفحته الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام حيث قام بطرح فيديو دعا فيه جمهوره بحجز تذاكر الحفل عن طريق أحد المواقع المتخصصة فى الحجز أون لاين.

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وطرحت الشركة المنظمة تذاكر الحفل بأربع فئات مختلفة الأولى بـ٤٥٠ جنيه والثانية بـ٤٠٠ جنيه، والثالثة بـ٣٠٠ جنيه والأخيرة بـ٢٥٠ جنيها.

آخر حفلات مدحت صالح 

وأحيا مدحت صالح مؤخرا حفلا غنائيا على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية،  ضمن فعاليات ليالى رمضان التى تنظمها الأوبرا على مدار الشهر الكريم.

وقدم مدحت صالح خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة ومنها حكاية وردية ، ولاتسوى دموع ، ح اتكلم ، كوكب تانى ، المليونيرات، حد يقول لحبيبى، ويتقال.

مدحت صالح الفنان مدحت صالح المملكة العربية السعودية حفل روائع الموجي روائع الموجي

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