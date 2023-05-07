عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير القوى العاملة خلال لقائه مديري المديريات بالمحافظات

إشادة بقرارات الرئيس السيسي في عيد العمال.. وتعيين 6 آلاف من ذوي الهمم

صدى البلد

أعلنت وزارة القوى العاملة؛ اليوم الأحد ؛ عن تعيين 6 ألاف و 744 من ذوي الهمم بمنشأت القطاع الخاص على مستوى الجمهورية،خلال الفترة من أول يناير حتى الأول من مايو 2023.

وناقش الوزارة جميع القرارات والتكليفات التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزارة القوى العاملة خلال كلمته في إحتفال مصر بعيد العمال العالمي يوم الإثنين الماضي.

جاء ذلك خلال الإجتماع الأسبوعي لوزير القوى العاملة حسن شحاتة؛ مع مديري مديريات القوى العاملة بالمحافظات، حيث شهد الاجتماع مناقشات مجموعة من الملفات أهمها ؛ ذوي الهمم ، والعمالة غير المنتظمة .

وأكد الاجتماع الذي عقد بديوان عام الوزارة؛ أنه بشأن تكليف الرئيس السيسي للوزارة بدمج ذوي الهمم في سوق العمل فإن المديريات مستمرة في سياسة الحصر والتدريب والتشغيل ،مشيرة الي  أن المديربات  قامت خلال الشهور الاربع الماضية بحصر 14 ألف و 117 منشأة من اجمالى المنشأت التي يزيد عدد عمالها عن 20 عاملاً؛  والتي بلغت 23 ألف  و645 منشأة ، يعمل فيها 2 مليون  و 109 ألاف و 820 عاملاً، وذلك من واقع بيانات هيئة التأمينات الإجتماعية.

واوضحت المديريات أن عدد  المطلوب تعيينه لاستيفاء نسبة ذوي الهمم في هذه المنشآت التي تم حصرها يبلغ 103 آلاف و 843 عاملاً، وأن المُعين منهم 58 ألفاً و 652 عاملاً ،وأن المتبقي إستيفائه للتعيين يصل الي 29 الفاً و 473 عاملاً.

وأكدت الوزارة أن المديريات ومكاتبها تتواصل يومياً مع المنشآت ،وتستكمل عملية باقي الحصر والتدريب والتشغيل .

وأكد وزير القوى العاملة في الاجتماع  أهمية الإستمرار في تقديم الخدمات لذوى الهمم في المحافظات، مع متابعة المعينين من تلك الفئة داخل المنشأت بعد استلامهم العمل والتأكد من حصولهم علي مستحقاتهم  في تلك المنشآت.

 واشار الى أن الوزارة تقوم بخطة موسعة لخدمة العمالة غير المنتظمة في ظل قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية عيد العمال ،بخصوص إنشاء صندوق طوارئ للعمالة غير المنتظمة ،يتم من خلاله تعظيم الاستفادة لتلك الفئة وتوسيع قاعدة المسجلين داخل المديريات وفق الشروط والضوابط واللوائح التنفيذية التي سيتم وضعها لذلك الصندوق.

وهنأ وزير القوى العاملة الحضور بعدم إدراج اسم مصر علي قائمة الملاحظات الخاصة بمنظمة العمل الدولية للدول غير الملتزمة بمعايير العمل الدولية والتي ضمت هذا العام 40 دولة ، وهو ما يؤكد السير على الطريق الصحيح نحو تعزيز تطبيق معايير العمل الدولية داخل القوانين والتشريعات المصرية، ويعزز دور الوزارة في توفير الحماية والرعاية للأيدي العاملة على أرض مصر ، فضلاً عن أنه يؤكد مناخ الاستثمار الأمن في البلاد .

IMG-20230507-WA0077
IMG-20230507-WA0077
IMG-20230507-WA0076
IMG-20230507-WA0076
IMG-20230507-WA0075
IMG-20230507-WA0075
IMG-20230507-WA0074
IMG-20230507-WA0074
IMG-20230507-WA0079
IMG-20230507-WA0079
IMG-20230507-WA0078
IMG-20230507-WA0078
IMG-20230507-WA0073
IMG-20230507-WA0073
IMG-20230507-WA0072
IMG-20230507-WA0072
IMG-20230507-WA0071
IMG-20230507-WA0071
IMG-20230507-WA0070
IMG-20230507-WA0070
IMG-20230507-WA0069
IMG-20230507-WA0069
IMG-20230507-WA0068
IMG-20230507-WA0068
IMG-20230507-WA0067
IMG-20230507-WA0067

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخادمة كلمة السر.. تورط رجلي أعمال فى تصوير فيلم مخل لشريكهما

شوبير يكشف مفاجآت بشأن رحيل حسام حسن عن المصري

فيه حاجة مش مظبوطة.. شوبير: نجم إنبي اختفى وقفل تليفونه

تأرجح في أسعار الذهب اليوم بمصر.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

تراجع غير مسبوق يضرب الحديد عالميا.. ومفاجأة في سعر الطن الآن بمصر

قرار عاجل في قضية منع محمد رمضان من الغناء.. تفاصيل

بعد زيادة سعر السولار.. بيان عاجل من التموين بشأن رغيف الخبز

560 جنيها مرة واحدة|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

ترشيحاتنا

رومانيا: طائرة بولندية كانت على وشك الاصطدام بمقاتلة روسية

حالة الطقس اليوم.. أمطار خفيفة على 6 محافظات وانخفاض درجات الحرارة.. تفاصيل

اللجوء للمحاكم المدنية| الانضباط تنصف الأهلي.. ورد صادم لوزارة الرياضة

دون اعتذار رسمي.. رئيس الوزراء الياباني للكوريين الجنوبيين: قلبي يؤلمني لما سببناه لكم

فنانة شهيرة أغمى عليها.. حكاية أغرب قبلة لرشدي أباظة

رئيس الوزراء يبحث مع الأميرة عالية بنت الحسين الاستثمار بالمحميات الطبيعية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الطلاب العائدون من السودان: وزيرة الهجرة تواصلت معنا على مدار 24 ساعة

زوج عمره 102 سنة يهدي زوجته بوكيه ورد

استاكوزا بـ 50 جنيه؟.. صورة تحير جمهور السوشيال ميديا

أطعمة تسبب الإصابة بالسكتة الدماغية | لن تتوقعها

فيديو

«تعبان جدا».. الفنان توفيق عبد الحميد يعلن تطورات وضعه الصحي| فيديوجراف

رجل أعمال.. زوجة حسن شاكوش ترد على تسريب صور زفافها الأول |فيديوجراف

تراجع أسعار الذهب اليوم وعيار 21 يستقر عند هذا الحد.. فيديو

تحذير من تغير الطقس.. رياح وأمطار في تلك المحافظات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ