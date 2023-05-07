شريف عبد المنعم يكشف أفضل لاعبين فى النادي الأهلي.. تعرف عليهم

قال شريف عبد المنعم، نجم النادي الأهلي السابق، إن محمد شريف، مهاجم الفريق، لا بد أن يشارك بصورة أساسية أمام الترجي التونسي ضمن مباريات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف شريف عبد المنعم، فى تصريحات عبر برنامج “فى الملعب وانت سايق” مع الإعلامي إبراهيم فايق: “النادي الأهلي قادر على التأهل للمباراة النهائية من دوري أبطال أفريقيا وتخطي الترجي التونسي”.

وتابع: “مباراة الترجي تحتاج من مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اللعب بثلاثي فى وسط الملعب”.

وتابع: “محمد شريف لا بد من مشاركته بشكل أساسي أمام الترجي فى تونس”.

واختتم تصريحاته قائلا: “أرى أن حمدي فتحي ومحمد الشناوي هما الأفضل وأوجه لهما التحية”.