التخلي عن كييف.. تحرك أمريكي لإنهاء حرب روسيا وأوكرانيا

حثت السياسية الأمريكية، الحاكمة السابقة لأريزونا، كاري ليك، على عدم إرسال أموال إلى أوكرانيا لإنهاء الحرب.

وحسب مجلة “نيوزويك” الأمريكية، قالت ليك، إن “الجانب الأمريكي يحتاج إلى السعي لإجراء مفاوضات بين رئيسي روسيا وأوكرانيا، فلاديمير بوتين وفولوديمير زيلينسكي، لتحقيق السلام”.

وأضافت: "أعتقد أن أمريكا يجب أن تتوقف عن تخصيص الأموال لهذا الصراع وأن تجمع بين زيلينسكي وبوتين".

وفي وقت سابق، أشار نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، إلى أن الأمر متروك للولايات المتحدة لوقف محاولات الجيش الأوكراني لتحقيق أهدافه في ساحة المعركة.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة تعارض الجهود المبذولة لتجميد الأعمال العدائية في أوكرانيا