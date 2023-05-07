رسالة قوية من نجم الزمالك للأندية: فوقوا بقى إحنا رايحين لمأساة جديدة

وجه أيمن يونس نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، رسالة للأندية الجماهيرية بضرورة التكاتف من أجل إيجاد حل لحالة الاحتقان في الوسط الرياضي.

وكتب أيمن يونس فى تغريدة له عبر حسابه علي تويتر "محتاجين وقفه مع بعض كلنا زمالك أهلي مصري إسماعيلي إتحاد أسوان محله محتاجين نهدي كلنا محتاجين نوقف التوتر و التطاول و التعدي و الألفاظ منظرنا بقى سيء.

وتابع "كلنا شركاء إحنا رايحين لمأساه جديدة نندم عليها فوقوا بقي دة وقت تعديل اللوائح لازم تبقي قويه عادله رادعه علي الكل احترموا اسم مصر عيب"

يذكر أن الزمالك اعتذر عن عدم المشاركة في مباراة كأس السوبر أمام الأهلي، اعتراضًا على عدم تنفيذ العقوبة الصادرة من لجنة الانضباط ضد محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأحمر، لتجاوزه في حق جماهير الأبيض.