تركيا: يمكن اتخاذ خطوات نحو تطبيع العلاقات مع سوريا دون شروط مسبقة

علق وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، على تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، وذلك على خلفية اجتماع وزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا وإيران لحل الوضع في سوريا.

وقال وزير الخارجية التركي، في مقابلة مع صحيفة "خبر تورك"، إنه يمكن اتخاذ خطوات سريعة نحو تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق ، بعد الاجتماع الوزاري حول سوريا في موسكو فقط، من دون شروط مسبقة، مشددا على ضرورة تحقيق التقدم التدريجي في خارطة الطريق.

وفيما يخص حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية، قال تشاووش أوغلو إن وزراء الدفاع والمخابرات سيجتمعون حول هذا الموضوع.

أما بالنسبة للعملية السياسية وعودة السوريين إلى وطنهم، أضاف أوغلو: "هذه قضايا ينبغي النظر فيها في إطار خارطة الطريق.. لكن الأمر يعتمد على نهج السلطات السورية، ولكن لو تم طرح شروط مسبقة، مثل سحب قواتنا المسلحة فلن يحدث أي تقدم".

في وقت سابق قال تشاووش أوغلو، إنه من المقرر عقد اجتماع وزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا وإيران لحل الوضع في سوريا وتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، في 10 مايو في موسكو.