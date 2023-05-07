البنك الدولي: اتفاق مع مصر على أهمية دور القطاع الخاص

قال فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي، إن الإطار التشاركي بين مصر والبنك الدولي إطار هام جداً، وهذا التعاون يعني أن هناك ثقة كبيرة من مجموعة البنك الدولي للإقتصاد المصري.

وأضاف "فريد بلحاج" خلال كلمته في مؤتمر إقرار الاستراتيجية القطرية الجديدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي للفترة 2023 - 2027، أن علاقة جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي قديمة وليست بجديدة، مشيراً إلى أن الإطار التشاركي بينهم له عدة أركان هامة، ومن أهم هذه الأركان هو الإهتمام بالقطاع الخاص.

وتابع فريد بلحاج، أن هناك تعاون واضح من الحكومة المصرية بالاهتمام بالقطاع الخاص في الفترة الأخيرة، موضحاً أن مصر لها دور ريادي في العمل علي نمو الطاقات المتجددة.