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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة أرسنال ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

صدى البلد

أعلن الجهازان الفنيان لناديا أرسنال ونيوكاسل يونايتد، التشكيل الرسمي للمباراة التي ستنطلق بينهما، في تمام السادسة والنصف مساءً، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: آرون رامسديل

خط الدفاع: بن وايت - ياكوب كيفيور - جابرييل ماجالهايس - أوليكساندر زينشنكو

خط الوسط: جورجينيو - جرانيت تشاكا - بوكايو ساكا - مارتن أوديجارد - جابرييل مارتينيلي

خط الهجوم: جابرييل جيسوس

بينما جاء تشكيل نيوكاسل يوناتيد كالتالي:

حراسة المرمى: بوب

خط الدفاع: تريبير - شار - بوتمان - بران

خط الوسط: جويلاينتون - جيماريش - ويلوك

خط الهجوم: ميرفي - ويلسون - إيزاك

ويحتل فريق أرسنال وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 78 نقطة، بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر، فيما يحتل نيوكاسل يونايتد المركز الثالث برصيد 65 نقطة.

أرسنال نيوكاسل يونايتد الدوري الإنجليزي تشكيل ارسنال نيوكاسل يوناتيد

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