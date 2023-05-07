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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ابنها أم لا.. ظهور هبة مجدي بصحبة طفل يثير الجدل| اعرف الحقيقة

هبة مجدي
هبة مجدي

نشرت بعض المواقع صورا تجمع الفنانة هبة مجدي وطفلا صغيرا مشيرين إلى أنها أول صور تجمعها بنجلها الثاني موسى الذي اقترب من عامه الثاني.


والحقيقة أن هذه الصور من كواليس تصوير أحد الإعلانات التي شاركت فيها هبة مجدي مؤخرا لحفاضات الأطفال وهذه الصور ليست صور نجلها بل صورا لأطفال الإعلان.


هبة مجدي:

شاركت الفنانة هبة مجدي متابعهيا عدة صور جديدة لها عبر  صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”.

 

وظهرت هبة مجدي، في الصور بإطلالة متميزة ومحتشمة، مرتدية بليزر أخضر لامع، ومعتمدة علي الميكب الهادي الذي أبرز جمال وجهها وإنسدال خصلات شعرها البنية علي كتفها.

يذكر أن أخر أعمال هبة مجدي المداح وتدور قصة مسلسل "المداح 3 .. أسطورة العشق" حول قصة صابر الطفل الذي تبناه ورباه إمام الجامع، ثم وقع فيحبفتاة ليسلك طريقًا آخر، حيث يستخدمه بعض أصحاب السلطة في تجارتهم غير المشروعة، والعديد من الأمور الأخرى، ثم تراوده سلسلة أحلام غريبة، الأمر الذي يجعل صابر يدخل في معارك مع الجن، حيث تتوالى الأحداث فيصدماتوأيضًاأزمات
 

أبطال جدد في المداح

شارك في مسلسل "المداح.. أسطورة العشق" مجموعة من الفنانين الجُدد الذين يشاركون فى العمل لأول مرة منهم يسرا اللوزي، التي ظهرت في صورة من كواليس العمل مع حمادة، لتجدد التعاون الفني بينهما بعد مسلسل طاقة القدر ولأول مرة في سلسلة المداح، وسلمى أبو ضيف التي تقدم دورًا مؤثرًا في أحداث المسلسل، كما تشارك الفنانة لوسي التى تظهر في صورة جنية تحارب صابر المداح ويظهر الفنان خالد زكى فى العمل.

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هبه مجدى

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