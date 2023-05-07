عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رانيا المشاط: البنك الدولى شارك فى أكثر من 175 مشروعاً بالمحافظات

البنك الدولي
البنك الدولي

أكدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر ومجموعة البنك الدولي تربطهما علاقات تاريخية وثيقة يتم البناء عليها عاما تلو الآخر، لافتة إلى ان مصر هي أحد البلدان المؤسسة للبنك منذ عام 1945، ورغم تحديات واختلاف البدايات الا أنه عبر السنوات تطورت علاقات التعاون الإنمائي بين مصر ومجموعة البنك الدولي وتنامت ونجحت حتى أصبح البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية متعددي الأطراف لدى مصر.

txt

رئيس الوزراء: الإستراتيجية القُطرية الجديدة تعمل على إتاحة الاستثمارات والتمويلات التنموية

txt

المشاط: إطلاق الإستراتيجية القطرية تمثل قيمة جديدة في التعاون خلال السنوات المقبلة

وأضافت المشاط خلال إطلاق الاستراتيجية القطرية المشتركة بين مصر ومجموعة البنك الدولي للفترة من 2023-2027، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن البنك الدولي شارك في أكثر من 175 مشروعا بالمحافظات المصرية المختلفة منذ تأسيسه بإجمالي تمويلات تتخطى تسعة عشر مليار دولار.

معالجة قضايا التنمية

وأوضحت أن جهود معالجة قضايا التنمية تتواصل في المضي قدما حتى يومنا هذا، حيث تشارك مصر حاليا بفعالية في صياغة خارطة الطريق إلى المستقبل لتحفيز وتطوير نشاط مجموعة البنك الدولي لبناء القدرة على الصمود ودعم جهود التنمية والنمو من أجل وضع حلول أكثر فاعلية لإنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك من خلال تعزيز التنمية المستدامة والمرنة والشاملة وبما يتماشي مع رسالة البنك الرئيسية.

وأشارت إلى أن تلك الجهود بالإضافة إلى  مساهمة البنك بشكل دائم وفعال في دعم الأولويات الوطنية التنموية في مختلف المجالات، تتزامن  مع تعيين أجاي بانجا الرئيس الجديد لمجموعة البنك الدولي.

البنك الدولي التعاون الدولي علاقات التعاون الإنمائي مصر التعاون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل من موسكو بعد تصريحات أوكرانيا بشأن قتل الروس حول العالم

اللجوء للمحاكم المدنية| لجنة الانضباط تنصف الأهلي.. ورد صادم من وزارة الرياضة

مرتضى منصور يعلن عن اجتماع طارئ لمجلس إدارة الزمالك

كانت هتبوظ .. صور خناقة حفل محمد رمضان فى أمريكا

أوامر كولر|الخطيب ينهي صفقة "خليفة" أفشة.. ورحيل نجم الفريق إلى هذا النادي

قنبلة مميتة.. طبيب يفجر مفاجاة عن ساندوتش السكلانس

شوبير يكشف مفاجآت بشأن رحيل حسام حسن عن المصري

كلوب يكشف وظيفة محمد صلاح بعد الاعتزال

ترشيحاتنا

تركيا.. تحذير من وقوع زلزال كبير وتسونامي في اسطنبول

تهديدات وسرقة| والد زوجة حسن شاكوش يستغيث على الهواء ويكشف تفاصيل مدوية

خطة أمريكا لإنهاء زحمة المواصلات تنفذ.. رسوم دخول السيارات لمناطق الذروة يبدأ في 2024| القصة كاملة

الأكل والشرب .. 6 حيل تساعد على علاج الدوخة

حسام سندي وضهري.. صور أثارت ضجة لـ شيرين مع زوجها

للطلبة العائدين من السودان| التعليم تكشف مصيرهم وكيفية التقديم بالجامعات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سائق يفأجا بـ حفرة كبيرة بالأرض في بريطانيا..هل ابتلعت سيارته؟

بدون مكياج.. إسعاد يونس في أحدث ظهور

أوامر كولر|الخطيب ينهي صفقة "خليفة" أفشة.. ورحيل نجم الفريق إلى هذا النادي

قنبلة مميتة.. طبيب يفجر مفاجاة عن ساندوتش السكلانس

فيديو

فيفي عبده ترقص مع عمرو دياب .. وقُبلة تثير الجدل "فيديوجراف"

عصابة الـ 3 بنات يسرقن صيدليات ومحال تجارية بالمحلة..الأمن يفرّغ الكاميرات.. "فيديوجراف"

«تعبان جدا».. الفنان توفيق عبد الحميد يعلن تطورات وضعه الصحي| فيديوجراف

رجل أعمال.. زوجة حسن شاكوش ترد على تسريب صور زفافها الأول |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ