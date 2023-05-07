رانيا المشاط: البنك الدولى شارك فى أكثر من 175 مشروعاً بالمحافظات

أكدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر ومجموعة البنك الدولي تربطهما علاقات تاريخية وثيقة يتم البناء عليها عاما تلو الآخر، لافتة إلى ان مصر هي أحد البلدان المؤسسة للبنك منذ عام 1945، ورغم تحديات واختلاف البدايات الا أنه عبر السنوات تطورت علاقات التعاون الإنمائي بين مصر ومجموعة البنك الدولي وتنامت ونجحت حتى أصبح البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية متعددي الأطراف لدى مصر.

وأضافت المشاط خلال إطلاق الاستراتيجية القطرية المشتركة بين مصر ومجموعة البنك الدولي للفترة من 2023-2027، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن البنك الدولي شارك في أكثر من 175 مشروعا بالمحافظات المصرية المختلفة منذ تأسيسه بإجمالي تمويلات تتخطى تسعة عشر مليار دولار.

معالجة قضايا التنمية

وأوضحت أن جهود معالجة قضايا التنمية تتواصل في المضي قدما حتى يومنا هذا، حيث تشارك مصر حاليا بفعالية في صياغة خارطة الطريق إلى المستقبل لتحفيز وتطوير نشاط مجموعة البنك الدولي لبناء القدرة على الصمود ودعم جهود التنمية والنمو من أجل وضع حلول أكثر فاعلية لإنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك من خلال تعزيز التنمية المستدامة والمرنة والشاملة وبما يتماشي مع رسالة البنك الرئيسية.

وأشارت إلى أن تلك الجهود بالإضافة إلى مساهمة البنك بشكل دائم وفعال في دعم الأولويات الوطنية التنموية في مختلف المجالات، تتزامن مع تعيين أجاي بانجا الرئيس الجديد لمجموعة البنك الدولي.