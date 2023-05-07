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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المشاط: إطلاق الإستراتيجية القطرية تمثل قيمة جديدة في التعاون خلال السنوات المقبلة

الدكتورة رانيا المشاط
الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مصر ترتبط بعلاقات تاريخية وثيقة مع مجموعة البنك الدولي، ورغم التحديات إلا أنه مصر عبر السنوات تطورت العلاقات بين مصر ومجموعة البنك الدولي حتى أصبح البنك أحد أبرز شركاء التنمية.

  

أضافت المشاط خلال كلمتها، بحفل إطلاق الاستراتيجية القطرية المشتركة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي للفترة من 2023-2027، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر تشارك بفعالية لتحفيز نشاط مجموعة البنك الدولي، في كافة المجالات خاصة التغييرات المناخية.

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مدبولي: الحكومة تتطلع إلى تطبيق التعاون مع مجموعة البنك الدولي بهذا الشكل

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البنك الدولي: الشراكة القُطرية تجعل ربط مصر إقليميا أفضل

 

وأكدت المشاط أن إطلاق الاستراتيجية تمثل قيمة جديدة في التعاون خلال السنوات الخمس المقبلة، وتهدف تلك الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وتسريع وتيرة التعافي والتغلب على تحديات الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها السلبية.


 

المشاط وزيرة التعاون الدولي البنك الدولي شركاء التنمية مصر

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