البنك الدولي: الشراكة القُطرية تجعل ربط مصر إقليميا أفضل

أكدت مارينا ويس المدير الإقليمي في البنك الدولي في مصر، أن الحرب الروسية جعلت العالم يمر بمنعطف حرج، متابعة أن نطلع للتعاون بين مصر والبنك الدولي.



وأضافت المدير الإقليمي في البنك الدولي في مصر، أن إطار الشراكة تم خلاله دراسة استراتيجية للقطاع الخاص بمصر وخلق فرص العمل.



وتابعت مارينا ويس المدير الإقليمي ف البنك الدولي في مصر، أن هناك دراسة للإنفاق الحكومي بمصر في مجالات الصحة والتعليم والمعاشات، مؤكدة أن هناك تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في الريف والحضر في كافة البلاد.

وأشارت مارينا ويس المدير الإقليمي في البنك الدولي في مصر، إلى أن الشراكة القطرية يجعل ربط مصر إقليميا أفضل، فضلا عن الحوكمة وتمكين المرأة.