أبو الغيط يتسلم أوراق اعتماد المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الجامعة العربية

تسلم أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم أوراق اعتماد السفير فوزية بنت عبدالله زينل، كمندوب دائم لمملكة البحرين لدى جامعة الدول العربية، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة.

ونقلت السفير فوزية بنت عبدالله زينل، تحيات الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، مشيدة بعلاقات التعاون المتميزة بين مملكة البحرين وجامعة الدول العربية، وبدور الجامعة الملموس في تعزيز التضامن والتعاون العربي المشترك، معربة عن تطلعها لاستكمال مسيرة مندوبي مملكة البحرين بما يخدم أهداف وتطلعات الدول العربية نحو تعزيز الأمن والاستقرار والنماء، وصون الأمن القومي العربي، وتحقيق وحدة الصف والتكامل والوئام بين الأشقاء العرب في مواجهة التحديات والظروف التي تشهدها المنطقة والعالم أجمع.

من جانبه، ثمن أحمد أبو الغيط دور مملكة البحرين بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، في تفعيل العمل العربي المشترك، متمنيًا لسعادة السفير فوزية بنت عبدالله زينل دوام التوفيق والسداد في مهام عملها.

وجرى خلال اللقاء، استعراض مستجدات الأوضاع العربية، ومجالات تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك.