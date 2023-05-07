بمشاركة مرموش.. فولفسبورج يخسر بسداسية من بروسيا دورتموند بالدوري الألماني

اكتسح فريق بروسيا دورتموند نظيره فولفسبورج، بسداسية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الألماني.

وجاءت سداسية فريق بروسيا دورتموند عن طريق كل كريم أديمي (هدفين في الدقائق 14، 59)، ووهالير في الدقيقة 28 ومالين في الدقيقة 37، وأخيرًا بيلينجهام (هدفين في الدقائق 54، 85).

وشهدت المباراة مشاركة الدولي المصري عمر مرموش مع فريق فولفسبورج في الدقيقة 65.

وبتلك النتيجة، يحتل فريق بروسيا دورتموند وصافة الدوري الألماني برصيد 64 نقطة، بينما يأتي فريق فولفسبورج في المركز السابع برصيد 46 نقطة.