بسبب مبلغ مالي .. إصابة شخصين في مشاجرة بالخرطوش بالمنوفية

أصيب شخصان في مشاجرة بالأسلحة النارية الخرطوش بمركز اشمون بمحافظة المنوفية، وذلك بسبب الخلاف على مبلغ مالي.

تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة اشمون بنشوب مشاجرة بين طرفين بالخرطوش وإصابة شخصين.

بالانتقال تبين إصابة كل من طرف اول "ع.ا " 30 سنة صياد مصاب برش خرطوش، وطرف ثان " ع.م " 53 سنة مصاب برش خرطوش، وتم نقلهما إلي مستشفي اشمون.

كما تم ضبط أطراف المشاجرة وتبين أن سبب الخلاف قيام الاول باقتراض مبلغ مالي من الثاني دون رده فنشبت بينهما مشادة كلامية تحولت إلى مشاجرة بالأسلحة النارية.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.