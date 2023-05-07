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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة الزقازيق تشارك في مسابقة الطالب والطالبة المثاليين بالفيوم

صدى البلد

شاركت جامعة الزقازيق بمسابقة الطالب والطالبة المثاليين، والتى تنظمها جامعة الفيوم بمشاركة ١٨ جامعة مصرية ، خلال الفترة من ٥-١٠ مايو ٢٠٢٣م وذلك تحت رعايه الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،  والدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

جاءت مشاركة جامعة الزقازيق فى المسابقة بوفد طلابى مكون من ٤ طلاب هم "أحمد توفيق" كلية الطب،والطالب محمد حسام بكلية الصيدلة، والطالبة آيه محمد حليم بكلية الهندسة،  والطالبان ريم ممدوح لبيب ،  وعمرو عصام بكلية الطب، والطالبة آيه مخريطة بكلية علوم ذوى الإعاقة والتأهيل،  وتحت إشراف محمد متولي مدير عام الإدارة لرعاية الطلاب و الدكتور محمد جمال الشاعر مدير إدارة النشاط الاجتماعي بالجامعة، والدكتور أحمد طلبه،  حيث ستعلن نتيجة المسابقة فى المركزين الفردى والجماعى يوم الأربعاء القادم الموافق ١٠ مايو ٢٠٢٣م.

أكد رئيس جامعة الزقازيق ان المسابقة تشتمل على امتحان تحريري لمدة يومين ، مع عروض تقديمية عن جميع شهادات ومشاركات الطالب، واختبار فى اللغتين العربية والانجليزية والمعلومات العامة.

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ومن جانبه تحدث الطالب عمرو عصام بطب الزقازيق والحاصل على لقب الطالب المثالي للعام الماضى علي مستوي الجامعات المصرية، محفزا زملائه علي الجد والتعب من اجل الحصول علي اللقب والاحتفال بهذا اليوم الذي سيمثل ذكرى مميزة في تاريخهم التعليمى.

جدير بالذكر أن الطالبين عمرو عصام، و آية مخريطة يشاركان فى مبادرة "مبتكرون مخترعون"  ضمن منافسات المسابقة من خلال فكرة يمكن تنفيذها بجامعة الزقازيق عبر دليل إرشادى بتطبيق إلكترونى  للطلاب ذوى الهمم يساعدهم فى الوصول لكلياتهم مع وجود مترجم لغة إشارة ودليل فى عملية الترجمة يسهل عملية التواصل مع الطالب والجامعة،  ويساعده أيضا فى الوصول إلى وجهته داخل الجامعة، وإذا كان هناك حاجة إلى مترجم لغة إشارة داخل المحاضرة يرافقه متخصص يساعده فى ذلك بكل سهولة. 

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