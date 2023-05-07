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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

شهود: زوجة حسن شاكوش أخذت حقوقها من طليقها السابق ورفعت عليه قضايا

طليق ريم طارق زوجة
طليق ريم طارق زوجة حسن شاكوش

قال هاشم محمد أحد الشهود على طلاق ريم طارق زوجة حسن شاكوش من أحمد زوجها السابق، إنها حصلت على كل حقوقها الشرعية كاملة ونقلتها على سيارة أمام أعين الجميع.

وأضاف هاشم محمد، خلال لقائه مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج «تفاصيل» على قناة صدى البلد2، أن ريم طارق أخذت غرفة النوم والأنتريه والسفرة وكل متعلقاتها.

بينما قال شاهد آخر، إنه كانت هناك مشاكل تدور بين ريم وطليقها، مضيفا أن أحمد طليق ريم طارق من عائلة كبيرة في سوهاج، وانصاع لنصيحة أهله بالانفصال عن ريم.

من عائلة

وأكد أن أحمد من أطيب خلق الله ويُعرف في المنطقة بحسن الخلق، واحترام الآخرين والسمعة الحسنة: «الرجل من عائلة محترمة وابن ناس جدا».

وكانت ريم طارق زوجة حسن شاكوش مطرب المهرجانات حرّرت محضرًا لتضررها من زوجها وطردها من منزل الزوجية، والاستيلاء على المنقولات الزوجية وشبكتها وإيصال أمانة لصالحها بديل مؤخر الصداق.

الإعلامية نهال طايل حسن شاكوش ريم طارق ريم طارق زوجة حسن شاكوش طليق زوجة حسن شاكوش

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