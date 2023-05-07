مانشستر يونايتد يتأخر بهدف أمام وست هام في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي

تأخر فريق مانشستر يونايتد بهدف نظيف أمام نظيره وست هام، في الشوط الأول، من المباراة التي تجمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز هدف وست هام سعيد بن رحمة في الدقيقة 27.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: دي خيا.

خط الدفاع: وان بيساكا - ليندلوف - شو – مالاسيا.

خط الوسط: كاسيميرو - برونو فيرنانديز – إريكسن.

خط الهجوم: أنتوني - فيجورست – راشفورد

ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة، بينما يأتي فريق وست هام في المركز الخامس عشر برصيد 35 نقطة.