نجل شقيق جون كينيدي يتهم “CIA” بالتورط في اغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق

قال المرشح الرئاسي الأمريكي، روبرت كينيدي جونيور، وهو ابن شقيق الرئيس الأمريكي الخامس والثلاثين، جون كينيدي، إن وكالة المخابرات المركزية “CIA” متورطة في اغتيال رئيس الدولة في عام 1963.

وحسب صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية، قال روبرت كينيدي جونيور: "هناك أدلة قوية على تورط وكالة المخابرات المركزية في اغتياله. أعتقد أنه في الوقت الحالي لا مجال للشك".

وأوضح أن “المخابرات الأمريكية لم تكن متورطة فقط في القتل، ولكن أيضًا في التستر على آثار الجريمة”.

وقتل الرئيس الأمريكي الخامس والثلاثين جون كينيدي بالرصاص في دالاس في 22 نوفمبر 1963.

وتوصل التحقيق إلى أن جريمة القتل ارتكبها لي هارفي أوزوالد، بمفرده.

وقُتل أوزوالد بالرصاص بعد يومين من اعتقاله.

ولأكثر من نصف قرن، ظهرت العديد من النظريات حول من يمكنه الاستفادة من اغتيال كينيدي، لكن لم يتم تأكيد أي منها رسميًا.