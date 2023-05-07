هيثم سعيد يطرح أغنية «بعلنها» على اليوتيوب| فيديو

طرح الفنان هيثم سعيد فيديو كليب أحدث أعماله الغنائية جديدة بعنوان "بعلنها"، وذلك بعد غياب طويل عن له عن الساحة الفنية.

أغنية "بعلنها" من كلمات إيهاب عبد العظيم ، ومن الحان سامر أبو طالب، وتوزيع موسيقي محمد ياسر.

هيثم سعيد

علق المطرب هيثم سعيد، على سخرية الفنان صبري فواز من تصريح نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل عن أغاني المهرجانات.



وكتب "هيثم سعيد" من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منشورًا قال فيه:" أقول لحضرتك يا أستاذ صبري "قشطه يابا"، الشاعر بيقدم الكلمات للمصنفات الفنية مكتوبه قبل التنازل للمطرب، بتفحصها لجنه قراءة للتأكد من خلوها من أي الفاظ أو إيحاءات غير لائقة ومن أصالتها "مش مسروقه يعني" وبعد الموافقة اللي بتستغرق ٣ أيام عمل بييجي الشاعر مره كمان عشان يستلم الموافقة، وبعدين يعمل التصريح، والتنازل للفنان عشان يدخل يسجل الأغنية، وبعدها يطرحها، وإن لم يتم الموضوع بالآلية السابقه؛ تقوم النقابه باتخاذ الإجراء المناسب نحو الفنان النقابي سواء "عامل، منتسب" سواء بالإيقاف أو الغرامة".



وتابع: "أما عن" المهرجان" بيكتب الأغنية، يسجلها، يطرحها يعني الفرق ما بينهم زي الفيلم اللي حضرتك بتمثله كده وافلام التيك توك بتاعة "ايه ده.. ده مالطو" أو الفيلم الإباحي اللي اتصور عند الهرم أو أي محتوى درامي خاص يعرض على الإنترنت بدون رقابه، بس يا أستاذنا".