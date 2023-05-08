دعاء حفظ الجنين .. يا مقدر المقادير أسألك أن تيسر لي الحمل

دعاء حفظ الجنين .. لم يرد نص في السنة النبوية عن وجود دعاء لحفظ الجنين، الكثير يتمنى أن يرزقه الله بالذرية الصالحة نعمة الأبناء من أفضل نعم الله على عبادة ، لكن في هذه السطور جمعنا عددا من الأدعية التي منها بمشيئة الله تعالى حفظ للطفل قرة العين حتى تحميه وتحصنه بفضل كلمات ذكر الله، وبحولته وقوته حتى يحفظه الله من كل مكروه وسوء.. في هذا الإطار كان لنا وقفه نقدم فيها كل أدعية حفظ الجنين في بطون أمهاتهم.

دعاء حفظ الجنين

دعاء حفظ الجنين اللهم إنّك وهبت لي جنيني من غير حول مني ولا قوة، فاحفظه بحفظك بلا حول مني ولا قوة، اللهم احفظه من أي مكروه يصيبه ومن كل شر وضرر، اللهم احفظه من الأسقام والأمراض، اللهم لا تجعل ابتلائي فيه، اللهم اجعل حياته سعيدة وأجره من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اجعله من صالح عبادك وحفظة كتابك ومن أحسن الناس ديناً وعبادة وأخلاقاً، ومن أسعدهم حياة وأرغدهم عيشة، دعاء حفظ الجنين اللهم أغنه بحلالك عن حرامك وبفضلك عمّن سواك، ربّ كما حفظت كتابك إلى يوم الدين، احفظه من الشيطان الرجيم، ربّ ارزقه صحبة الأخيار وخصال الأطهار والتوكل عليك يا قادر يا جبار، ربّ أبعد عنه أمراض القلوب والأبدان، وبلغني فيه غاية أملي بحولك وقوتك يا كريم يا منان، ربّ متعني ببره في حياتي وأسعدني بدعائه بعد مماتي، وصلّ اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.

دعاء لحفظ الجنين من التشوهات

دعاء لحفظ الجنين من التشوهات اللهم اجعله قرّة عين لي ولوالده ولأخوته وللمسلمين، اللهم إنّي أعيذه بك وذريّته من الشيطان الرجيم، اللهم سهّل حمله، وسهّل ولادته، ويسّر سبيله، أنت الذي خلقته، وأنت الذي أنشأته، وسويّته، أبرأ إليك من حولي ومن قوتي، لا إله إلا أنت، اللهم احفظه من بين يديه، ومن خلفه، وعن يمينه، وعن شماله، واجعل التوحيد فى قلبه، وأعنّي على تربيته يا أرحم الرّاحمين، ودعاء لحفظ الجنين من التشوهات للهم إنّي أستودعك جنيني الذي في رحمي، فردّه ليّ عند مولده مردًّا سالمًا معافى من كلّ شرّ، وكلّ مرض، وكلّ أذى، اللهم إنّي أسالك أن تجعله مسلمًا مؤمنًا، وأن تجعله من الدّعاة الصّادقين المخلصين، وأن ترزقه الشّهادة بعد طول عمر وحسن عمل

اللهم لا تجعل ابتلائي فيه، ربّ كما حفظت كتابك إلى يوم الدين، احفظه من الشيطان الرجيم، اللهم إنك وهبته لي من غير حولٍ مني ولا قوة، فاحفظه بحفظك بلا حولٍ مني ولا قوة، اللهم اجعله من صالح عبادك، وحفظة كتابك، ومن أحسن الناس دينًا وعبادة وأخلاقًا، ومن أسعدهم حياة وأرغدهم عيش لا إله إلا الله إقراراً بربوبيته، سبحان الله خضوعاً لعظمته، اللهم يا نور السموات والأرض، ويا عماد السموات الأرض، ويا جبار السموات والأرض، ويا ديان السموات والأرض، ويا وارث السموات والأرض، ويا مالك السموات والأرض، ويا عظيم السموات والأرض، ويا عالم السموات والأرض، ويا قيوم السموات والأرض، يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة، احفظ لي جنيني بحفظك.

اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها قلبي، وتكشف بها كربي، وتغفر بها ذنبي، وتحفظ بها جنيني، وتصلح بها أمري، وتغني بها فقري، وتذهب بها شري، وتكشف بها همي وغمي، وتشفي بها سقمي، وتقضي بها ديني، وتجلو بها حزني، وتجمع بها شملي، وتبيض بها وجهي.



دعاء لحفظ الجنين وتسهيل الولادة

دعاء لحفظ الجنين وتسهيل الولادة بسم الله الذي لا يضرّ مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السّميع العليم. اللهم ربّ النّاس أذهب البأس، اشفِ أنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، بسم الله أرقيك، من كلّ شيء يؤذيك، من شرّ كلّ نفس أو عين حاسد، باسم الله أرقيك

اللهم يا منان يا بديع السموات والأرض، يا من تقدر المقادير كيفما تشاء، أسألك اللهم أن تيسر لي الحمل وتجعل الشهور القادمة تحمل كل الخير. اللهم إني أعيذ جنيني بكلماتك التامة من كل شيطان وهامّة ومن كل عين لامة، اللهم إني أعيذه بك من كل شر وسوء ومكروه. يا الله يا الله يا الله، لك الحمد أن رزقتني ووهبتني هذا الحمل، وأكرمت جسدي باحتواء هذا الجنين، اللهم إني أسألك كما رزقتني الحمل أن ترزقني حفظه، وأن تحفظه وتجعله معافى بتمام الخلقة ووافر الصحة. اللهم احفظ جنيني واحمِه وأبعد عنه كل مكروه، اللهم احرسه بعينك التي لا تنام.

“ربِّ هبْ لي من لدنك ذريةً طيبةً إنك سميع الدعاء”. “ربِّ لا تذرني فردًا وأنت خير الوارثين”. اللهم رب جبريل وميكائيل و أسرافيل وعزرائيل، اعصمني من فتن الدنيا ووفقني لما تحب و ترضى، وثبتني بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة – ولا تضلني بعد أن هديتني وكن لي عونا ومعينا، وحافظا و ناصرا. “ربِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، يَرِثُنِي وَيَرِثُ من دعوة الإسلام، واجعله رَبِّ رَضِيًّا”.



دعاء لتثبيت الجنين في الرحم

دعاء لتثبيت الجنين في الرحم لم يرد كما ذكرنا سابقا أن هناك دعاء مخصص لهذا الأمر لكن نقدم الأدعية التي تفرغ صبرا على الأمهات حتى تأتي اللحظة الأسعد في رؤية أبنائهم اللهم إني أستودعك آخر أيام جنيني في بطني فردّه ليّ عند مولده مردّاً سالمًا معافى من كلّ شرّ. اللهم اجعل ولادتي بجنيني قريبة واجعله يا الله بعيدًا عن كلّ مرض وكل حزن. اللهم أبعد كلّ أذى عن جنيني، وأفرِغ عليّ الصبر أثناء الولادة.

اللهم يا مجيب دعوة المضطر أسألك أن تجنّبني وجنيني عسر الولادة وأن يحمل معه الخير في قدومه يارب. اللهم لو كان جنيني يستطيع النداء وهو في جوف رحمي لناداك أن تحرسه وتحفظه وتجعل خروجه إلى الدنيا خروجًا مباركًا.

اللهم سلمه من العلل والآفات والأوبئة، اللهم سلمه من شر الأشرار آناء الليل وأطراف النهار، واغفر له يا غفار، والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم إنّي أسألك من فضلك أن تحرس جنيني وتجنّبني وإيّاه المكاره والأخطار، وأن تحفظه وتجعله إمامًا وتجعل العمل الصالح يجري على يديه.



اللهم احفظه بحفظك وألهمه رشده واجعله باراً تقيًاً بصيراً سامعاً مطيعاً لك، ولأوليائك محب ناصح، ولأعدائك مبغض، اللهم اشدد به عضدي وأقم أودي وكثر عددي وزين به محضري، وأحيِ به ذكري، واكفني به في غيبتي وأعني به على حاجتي واجعله عوناً لي اللهم إني أستودعك آخر أيام جنيني في بطني فردّه ليّ عند مولده مردّاً سالمًا معافى من كلّ شرّ. اللهم اجعل ولادتي بجنيني قريبة واجعله يا الله بعيدًا عن كلّ مرض وكل حزن. اللهم أبعد كلّ أذى عن جنيني، وأفرِغ عليّ الصبر أثناء الولادة. اللهم إنّي أسالك باسمك الأعظم أن تحفظ جنيني وتيسّر لي ولادتي وأن تجعله مسلمًا مؤمنًا موحدًا لك.



دعاء للحامل وجنينها

دعاء للحامل وجنينها اللهم يا رب كل شيء أناجيك في صلواتي ودعواتي في الأسحار أن ترضَ عني وتجعل لقائي بولدي منحة لا محنة يا رب العالمين "يا حيُّ يا قيُّومُ برحمتِكِ أستغيثُ، أصلِحْ لِي شأنِي كلَّهُ، ولا تكِلْنِي إلى نفسِي طرْفةَ عيْنٍ" "اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ العافية ديني ودنيايَ وأهلِّي ومالي اللَّهمَّ استُر عوُراتي وآمِن روعاتي اللَّهمَّ احفَظني من بينِ يديَّ ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذُ بكَ أن أُغتالَ مِن تحتي"، اللهم ارزقه جمال الخَلق والخُلق، وقوة الدين والبدن، وسعادة الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها قلبي، وتكشف بها كربي، وتغفر بها ذنبي، وتحفظ بها جنيني، وتصلح بها أمري، وتغني بها فقري، وتذهب بها شري، وتكشف بها همي وغمي، وتشفي بها سقمي، وتقضي بها ديني، وتجلو بها حزني، وتجمع بها شملي، وتبيض بها وجهي، اللهم أنت الحليم فلا تعجل، وأنت الجواد فلا تبخل، وأنت العزيز فلا تذل، وأنت المنيع فلا ترام، وأنت المجير فلا تضام، وأنت على كل شيء قدير.

اللهم يا من استجاب لعبده يونس بن متّى في بطن الحوت أدعوك أن تستجيب دعائي وتفرغ علي رحماتك وتجعل ولادتي كاستلال الشعرة من العجين. اللهم يا رب كل شيء أناجيك في صلواتي ودعواتي في الأسحار أن ترضَ عني وتجعل لقائي بولدي منحة لا محنة يا رب العالمين، اللهم ارزقه جمال الخَلق والخُلق، وقوة الدين والبدن، وسعادة الدنيا والآخرة.