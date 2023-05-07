كريم السقا: مشهد انطلاق الحوار الوطني إعادة إحياء لتحالف 30 يونيو.. فيديو

قال كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي، مشهد إنطلاق الحوار الوطني إعادة إحياء لتحالف 30 يونيو، مشيراً إلى أن الجميع يشارك في طاولة الحوار الوطني من أجل مناقشة كافة القضايا التي تخص الجميع.

وأضاف "كريم السقا" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "مساء dmc" المذاع علي قناة "dmc" الفضائيه، أن الرئيس السيسي وصف فعاليات الحوار الوطني بإعادة ترتيب أولويات الجميع ومحاربة الفقر ومحاربة جميع مشاكل المجتمع بشكل عام.

وتابع كريم السقا، أن من أجل أن يحدث تقدم في الدولة لابد من وجود قيم داخل المجتمع حتي يستطيع القائمين علي هذا المجتمع بالنهوض به مثلما يحدث في كافة دول العالم.