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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وادى دجلة" أكثر الأندية تمثيلًا في ربع نهائي بطولة العالم للإسكواش

وادى دجلة أكثر الأندية
وادى دجلة" أكثر الأندية تمثيلًا في ربع نهائي بطولة العالم لل


تأهل 4 لاعبين من أندية وادى دجلة، وهم نوران جوهر، هانيا الحمامي، علي فرج، مازن هشام، إلى الدور ربع النهائي لبطولة العالم للإسكواش، المقامة في شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، ليصبح أكثر الأندية تمثيلًا في هذا الدور بالبطولة، ويقترب خطوة من الحفاظ على اللقب بمنافسات الرجال والسيدات.

حيث في منافسات السيدات تغلبت الدجلاوية هانيا الحمامي المصنفة ال3 عالميًا علي مواطنتها أمينة عرفي المصنفة ال61 عالميًا بنتيجة (3-2) بواقع نقاط (11-5) (11-5) (5-11) (7-11) (11-9) في مباراة استغرقت (71) دقيقة, وتأهلت الدجلاوية نوران جوهر المصنفة الأولي عالمياً الي ربع نهائي البطولة بعد تغلبها علي منافستها  البلجيكية تيني جليس المصنفة ال14 عالميًا بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (11-6) (11-4) (11-7) في مباراة استغرقت (31) دقيقة.

وفي منافسات الرجال تأهل الدجلاوي مازن هشام المصنف ال9 عالميًا الي ربع نهائي بعد تغلبه علي مواطنه علي أبو العنين المصنف ال 29 عالميًا بنتيجة (3-1) بواقع نقاط (11-9) (8-11) (11-9) (11-7) في مباراة استغرقت (63) دقيقة, وتغلب الدجلاوي علي فرج المصنف ال 4 عالميًا علي منافسه الانجليزي ناثان ليك المصنف ال 35 عالميًا بنتيجة (3-1) بواقع نقاط (11-9) (11-1) (9-11) (11-3) في مباراة استغرقت (34) دقيقة.

وانطلقت بطولة العالم للإسكواش يوم 3 مايو وتستمر حتى 11 من الشهر ذاته بمدينة شيكاغو، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 500 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، ويشارك بها 10 لاعبين من وادى دجلة هم علي فرج، ومازن هشام، ويوسف إبراهيم، ويحيي النوساني، ونوران جوهر، وهانيا الحمامي، وروان العربي، وهنا معتز، ونور أبو المكارم، وسلمى الطيب.

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