جمال رشدي: الجميع رحب بعودة سوريا لجامعة الدول العربية .. فيديو

قال المستشار جمال رشدي، المتحدث الرسمي بإسم أمين جامعة الدول العربية، إن صدر قرار بالإجماع من جميع الحاضرين في الجامعة بالموافقة علي استعادة مقعد سوريا داخل الجامعة مرة أخري.

وأضاف "جمال رشدي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc" المذاع علي قناة "dmc" الفضائيه، أن الدول العربية لها إدراك اكبر الان في كيفية التعامل مع الازمة، وأن بقاء سوريا خارج الحاضنة العربية لم يفد في حل الازمة، مشيراً إلى أن لا أحد يتوقع أن تحل هذه الأزمة في وقت قصير ولكن اليوم هو بداية المسار الافتراضي لحل عربي لازمة عربية ملحة استمرت اكتر من عقد من الزمن.

وتابع جمال رشدي، أن هذه العودة من شأنها فهي جزء اكبر لعملية أكبر وهي عملية مسار سياسي لمعالجة الأزمة السورية حتي يكون هناك حل عربي لهذه المشكلة.