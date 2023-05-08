القبض على 101 ديلر .. الامن يداهم تجار المخدرات بالزقازيق

كشفت الاجهزة الامنية تفاصيل ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام أحد الأشخاص بترويج وتعاطى المواد المُخدرة بدائرة مركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

بالفحص وبإستهداف المشكو فى حقه أمكن ضبطه وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى - هاتف محمول).

كما تم بإستهداف المنطقة محل الشكوى بحملة أمنية أسفرت الجهود خلال الآونة الأخيرة عن ضبط عدد (100) قضية إتجار مواد مُخدرة ، بإجمالى (101) متهم ، وعُثر بحوزتهم على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 19,100 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 3,850– كمية من مخدر البانجو وزنت 3 كيلو جرام – 232 قرص مخدر – 17 سلاح نارى – 2 سلاح أبيض - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).