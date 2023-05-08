برافو عليك.. مستشار الحوار الوطني يوجه رسالة إلى كهربا

أكد الدكتور حسام بدراوي مستشار الحوار الوطني أن المشهد الرياضي في مصر جزء من المشهد الاجتماعي فغياب العدالة في القضاء يوازيه غياب العدالة في التحكيم.



واعلن بدراوي خلال لقائه مع الاعلامية انجي انور في برنامج مصر جديدة والمذاع علي قناة “etc”، انه ضد انسحاب الزمالك من من دوري السوبر قائلا: انا ضد فكرة الانسحاب من اي موقف او مكان، في السياسة لما حد يقولي انا هقاطع ومش هروح بقوله يبقى انت معندكش موقف، فكرة الانسحاب فكرة سلبية ارفضها، ومعناها عد القدرة”.



وقال: لو انا عضو في مجلس ادارة النادي الاهلي لن اوجهه اللاعبين، فالمسؤول عن توجيهمم والنحقيق معهم مجلس الكورة او المدرب المسؤول لكن عضو مجلس الكورة ليس لي حق في توجيه الاعبين وانما مهمتي وضع السياسة العامة.



ووجه رسالة لمحمود كهربا قائلا: "برافو عليك" حتى لو أخطا لان في التعليم بنقول "حفز الناس بأفضل مافيهم ولا تركز على على سلبيتهم، الامام علي كان يقول "يرتفع الناس بمستوى ظن الاخرين بهم" ويرتفع الظن الجيد بالاستدامة والتدريب والكفاءة والاختيار الصح، مضيفا كهربا لن يتمكن من فعل ما فعله اذا كان الاطار العام اقوي من ذلك، الجو العام يسمح بالضغائر، واعتقد ان مجلس ادارة الاهلي قادر على استيعاب ما حدث ومنع تكراره .

وعن رسالته للكابنت محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي قال: الاهلي مؤسسة اكبر من ان تكون مؤسسة كروية وانت بشعبيتك وحب الناس لك قادر ان تقودها في الطريق السليم.



ووجه رسالة لاتحاد الكورة قائلا: يجب الوضوح والعدالة ومعرف دور الاتحاد انه منظم، للعبة في اطار القانون فيحترم الجميع قرارته، مشيرا الي انه للوصول الي مشهد كروري يعجب الجميع يجب ان الاعتماد على التنظيم الجاد والقواعد التي لايمكن الاستثناء منها والاطار الاخلاقي الي لايسمح بالخروج عنه، وعودة الجماهير.



وأشاد بدراوي بالكابتن صالح سليم رئيس النادي الاهلي الاسبق قائلا: كان شخص استثنائي وقائد بالفطرة وتعلمت منه الكثير في صلابته وحدته في الحق احيانا وخبرته العظيمة.