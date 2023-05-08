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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حسام بدراوي عن الجلسة الافتتاحية للحوار الوطن: الجميع كان تحت سقف واحد

حسام بدراوي
حسام بدراوي

أشاد الدكتور حسام بدراوي مستشار الحوار الوطني بالجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، قائلا: “الحوار مش شكل ولا عدد ناس وانما هو مخرجات، فجميع المؤسسات المتضادة والأشخاص المتضادة كانوا متواجدين تحت سقف واحد، يستمعون لبعضهم البعض”. 

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حسام بدراوي: الأحزاب المؤيدة والمعارضة اتفقوا على قضايا "الحوار الوطني" السياسية

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حسام بدراوي يحدد أهداف وأهم ملفات الحوار الوطني

وأشار إلى أن الجميل في الأمر عندما تبحث تجد أن أطر الاتفاق اكتر من أطر الاختلاف وفي ذات الوقت هناك اتفاقات مشتركة سواء للمعارضين أو المؤيدين الكل متفق عليها، والجميع يدرك جيدا اننا كنا في مرحلة انتقالية وان الاوان لاستقرار ودوام واستدامة حتى لا تصبح  مصر معتمدة على لحظة أو تحدي يظهر ويختفي وانما على رؤية واضحة للامام. 

 

واضاف بدراوي في لقائه مع الإعلامية انجي انور في برنامج مصر جديد، والمذاع على قناة etc، أن الجميع متفق على حاجات أساسية وانما النقاش يتم في طريقة التطبيق، فالجميع متفق على أن الدستور هو مرجعية الدولة، الجميع متفق على ضرورة وضع حد للحبس الاحتياطي وضمان حرية التعبير في إطار القانون، وضرورة الإفراج عن كل المحبوسين احتياطيا بدون توجيه تهم لهم، والاعتذار لهم، الجميع متفق على ضرورة التوازن بين السلطات، واستقلال السلطات عن بعضها البعض وتجنب الخطأ الذي قد يحدث من توغل سلطة على اخرى، لا احد يختلف على ذلك ولكن كيف يمكن تطبيق ذلك هذا هو التحدي الكبير.

حسام بدراوي الجلسة الافتتاحية للحوار الجلسة الإفتتاحية الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني الدكتور حسام بدراوي

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