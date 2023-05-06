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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حسام بدراوي: الأحزاب المؤيدة والمعارضة اتفقوا على قضايا "الحوار الوطني" السياسية

الدكتور حسام بدراوي
الدكتور حسام بدراوي

أكد الدكتور حسام بدراوي، مستشار الحوار الوطني، أن دعوة الرئيس للحوار الوطني والجلسة الافتتاحية وحضور كافة الجهات خطوة رائعة علينا استغلالها لفتح الأبواب لنقاش حقيقي لنقل الدولة المصرية من نقطة المرحلة الانتقالية إلى استدامة التنمية.

 

وأشار "بدراوي"، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن تطبيق فلسفة الدستور لا يجعلنا نعيش أي فوضى في التغيير والانتقال، مشددًا على أن الحوار الوطني يضع النقاط أعلى الحروف، ولابد من مد رؤية مصر من 2030 إلى 2050.

 

القضايا الرئيسية

 

وأشار إلى أن القضايا الرئيسية لا يمكن أن تُهمل وسط الفرعيات في الحوار الوطني، حيث إن الحوار جاد جدًا، وبدأ من "كيف تحكم البلاد؟"، منوهًا بأن هذا هو الذي يؤدي إلى استدامة التنمية والثورة في نظام العدالة بأن يكون هناك سلطة قضائية مستقلة تفصل في القضايا بسرعة، وأضاف أن الجلسة الافتتاحية وضعت الإطار الخاص بالحوار بأكمله، مشددًا على أن 90% من القضايا المطروحة متفق عليها، الجميع متفق على القضايا السياسية بما فيهم الأحزاب الموالية والمعارضة وكافة الجهات، من الممكن أن نخرج بعد 10 أيام من الحوار الوطني بتوصيات هامة وسريعة.

الحوار الوطني حسام بدراوي إبراهيم عيسى الجلسة الإفتتاحية الاحزاب

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