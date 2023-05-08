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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بزيادة 22 ألف طن عن الأسبوع الماضي .. إفراجات جديدة عن مستلزمات الأعلاف

صدى البلد

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي استمرار الافراج عن مستلزمات الاعلاف ، بالتنسيق مع البنك المركزي في ضوء توجيهات د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء .

وأضاف "القصير" أنه خلال الفترة من 28/4/2023 حتى 3/5/2023 تم الإفراج عن 237 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 107 ملايين دولار بزيادة قدرها 22 ألف طن عن الأسبوع الماضي.

وأضاف أن الإفراج شمل  189 ألف طن من الذرة  بحوالي 68 مليون دولار وحوالي 48 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 36 مليون دولار وأيضا إضافات اعلاف بحوالي 3.4مليون دولار.

ليكون إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 3 مايو2023)  4.5 مليون طن منهم 3.3 مليون طن ذرة ، 1.2 مليون طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 2.2 مليار دولار

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