صحة النواب تثمن دعم البنك الدولي للتأمين الصحي الشامل فى مصر

ثمن الدكتور محمد سليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، وعضو اللجنة العامة بالبرلمان، نجاح المهمة المشتركة للبنك الدولي في دعم نجاح نظام التأمين الصحي الشامل، في إطار السعي نحو تعميم التغطية الصحية الشاملة للمصريين، وتحسين جودة وكفاءة مخرجات الرعاية الصحية .

وأكد سليم، فى بيان له أصدره اليوم، أن الاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل سيكون له آثاره الكبيرة فى تطوير وتحديث المنظومة الصحية، وتقديم الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين ، بصفة عامة والمواطنين من محدودي الدخل وغير القادرين بصفة خاصة.

ولفت سليم ، إلى القضايا التى استعرضها الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، مع الوفد رفيع المستوى من ممثلي البنك الدولي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، ودعم نجاحات منظومة التأمين الصحي الشامل بمصر، وذلك بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة نصر، خاصة فيما يتعلق ببحث فرص التعاون لدعم تطبيق النموذج المثالي للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال الرعاية الصحية بمصر، بشكل يُسرِع من وتيرة تطبيق التأمين الصحي الشامل، وامتداد التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين، والاستفادة من خبرات البنك الدولي في دعم تطبيق هذه النماذج ببعض الدول.

وأعلن عضو مجلس النواب، اتفاقه التام مع تأكيد الدكتور أحمد السلمى بأن الهيئة تمتلك كل مقومات النجاح لوضع مصر كوجهة عالمية رائدة في الرعاية الصحية والاستثمار والسياحة العلاجية، وأن دولة الهند نموذج قوي في الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، ومن الدول المتقدمة التي يحتذى بها في مجال السياحة العلاجية.

كما أشاد الدكتور محمد سليم بتأكيد الدكتور أحمد السلمى لوفد البنك الدولى بأن نظام الرعاية الصحية الأولية بمنظومة التأمين الصحي الشامل يغطي 4 ركائز أساسية تشمل " خدمات الصحة العامة، مبادرات التوعية والتثقيف الصحي، وخدمات الطب الوقائي وخدمات الرعاية العلاجية من المستوى الأول مما يسهم في تعزيز الوقاية لصحة الأفراد والمجتمع، وتقليل عبء التكاليف الصحية مع تبني حلول غير تقليدية لتحفيز الأطباء، أهمها تعديل منظومة الرواتب والأجور، وتطوير بيئة العمل، وتأهيل البنية التحتية للمنشآت الصحية، والتجهيزات الطبية وغير الطبية الهائلة والحصول على التسجيل والاعتمادات القومية والدولية للمنشآت، والتدريب والتعليم الطبي المستمر، والدعم المعنوي للأطقم الطبية، مما ساهم في سد احتياجات منظومة التأمين الصحي الشامل من الكوادر والخبرات الطبية المؤهلة على تقديم أفضل خدمة ورعاية صحية للمرضى.

واعتبر الدكتور محمد سليم إشادة وفد البنك الدولي، بالتقدم الملحوظ لقطاع الرعاية الصحية في مصر، وأن نظام التأمين الصحي الشامل يضمن كفاءة البنية التحتية والتجهيزات الطبية وغير الطبية للمنشآت الصحية، وجودة الخدمات الطبية، وتعزيز نظم الحوكمة، على نحو يضمن استدامة قدرة المنظومة على توفير الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين بكفاءة عالية بمثابة دليل قاطع على نجاح المنظومة الصحية فى مصر مشيداً بتأكيد الوفد على الاستعداد الكامل لاستمرار تقديم كل أوجه الدعم للإسهام في النهوض بقطاع الرعاية الصحية في مصر، من خلال التأمين الصحي الشامل، بما يستهدفه من توفير رعاية صحية شاملة ومستدامة.