23 و24 مايو.. فريق تفتيش كوري جنوبي يزور محطة" فوكوشيما النووية" باليابان

قال مسؤول بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم /الاثنين/ إن كوريا واليابان سيعقدان محادثات ومناقشات تفصيلية في أقرب وقت فيما يتعلق بزيارة فريق التفتيش الكوري يومي 23 و24 مايو فيما يتعلق بتصريف المياه المشعة من محطة" فوكوشيما النووية".



وذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" أن الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا اتفقا خلال لقاء القمة بينهما في سول، على زيارة خبراء كوريين جنوبيين إلى فوكوشيما.



وأضافت أنه من المتوقع أن يتكون الفريق من مسؤولين من الوزارات ذات الصلة وخبراء من المؤسسات التابعة لها لافتة إلى أن شركة طوكيو للطاقة الكهربائية استكملت عملية بناء نفق تحت البحر بطول 1,030 مترا في يوم 25 أبريل.



وتخطط اليابان لتصريف المياه المشعة بعد المعالجة الثانية بنظام معالجة سائل متقدم يسمى "إيه إل بي إس" (ALPS) في المحيط في هذا الصيف.

