الزمالك يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة بروكسي في كأس مصر

ينتظم اليوم الاثنين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في معسكر مغلق استعدادا للقاء المرتقب أمام بروكسي المقرر له غدا الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي في دور الـ32 لكأس مصر.

ويستعد الفريق الأبيض لمواجهة فريق بروكسي في دور ال32 من كأس مصر.

ومن المقرر أن يخوض الفريق الأبيض تدريبه الختامي على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة اليوم على أن يختار بعدها الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو قائمة الفريق التي ستخوض المباراة للانتظام في معسكر مغلق.

ومن المنتظر أن يستمر غياب كل من محمد عبد الشافي وعبد الله جمعة وأحمد فتوح وعمرو السيسي عن اللقاء للإصابة بالإضافة إلى غياب ناصر منسي عن المباراة بعدما تعرض لإصابة بشد في العضلة الضامة مؤخرا.

وخاض لاعبو الزمالك تدريباتهم الجماعية مساء أمس الأحد، استعدادا لمواجهة بروكسي الثلاثاء المقبل في دور ال32 لبطولة كأس مصر.

وشهد المران جلسة خاصة بين المدرب الكولومبي للفريق الأبيض، خوان كارلوس أوسوريو، واللاعبين الذين طالبهم بمواصلة العمل بكل قوة وتركيز.