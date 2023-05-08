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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وفاة إمام المسجد النبوي السابق محمد خليل القارئ عن 48 عامًا

وفاة الشيخ محمد خليل
وفاة الشيخ محمد خليل القارئ

أعلنت وسائل إعلام سعودية، عن وفاة الشيخ محمد خليل القارئ، إمام المسجد النبوي الشريف ومسجد قباء سابقًا، فجر اليوم الإثنين، عن عمر ناهز الـ48 عامًا.

ووفقا لوسائل الإعلام ستصلى الجنازة علي الشيخ الراحل بعد صلاة المغرب اليوم.

وكان الشيخ الراحل محمد خليل القارئ قد تعرض لوعكة صحية قبل أشهر جعلته طريح الفراش في أحد مستشفيات المدينة المنورة.

وقبل 4 أيام من وفاته، تعرض الشيخ محمد القارئ إلى وعكة صحية أدخلته قسم العناية المكثفة إلى أن أعلنت وفاته مساء أمس الأحد.

من جانبه نعى الشيخ عادل الكلباني، إمام وخطيب المسجد الحرام، الشيخ الراحل، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في "تويتر" قال فيها: "اللهم اغفر لعبدك محمود خليل القارئ، وارحمه وتجاوز عنه واجعله مع السفرة الكرام البررة".

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