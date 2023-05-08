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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عودة انخفاض درجات الحرارة وفرص لسقوط الأمطار على هذه المناطق.. فيديو

تسنيم خيري مذيعة
تسنيم خيري مذيعة صدى البلد

قدمت تسنيم خيري مذيعة صدى البلد تغطية خاصة حول أخر مستجدات الأحوال الجوية والطقس حيث يتوقع خبراء الطقس  أن نشهد اليوم الاثنين، انخفاضاً طفيفاً في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد.

ويسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى حتى شمال الصعيد ،مائل للدفء على السواحل الشمالية ،حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وعن فرص سقوط الأمطار، توقع خبراء الأرصاد  أن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ، ومدن القناة، وصولا إلى محافظات شمال الصعيد.

وأشارت إلى وجود فرص أمطار بنسبة 30% على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء.

وبالنسبة لنشاط الرياح فمن المتوقع أن تنشط على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وكشفت هيئة الأرصاد عن سبب الانخفاض في الحرارة، على جميع الأنحاء بقيم تتراوح بين درجة ودرجتين، ويرجع سبب هذه البرودة هو استمرار تأثير الكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا على سطح البحر المتوسط، مع استمرار تكاثر السحب الممطرة، بين خفيفة ومتوسطة على السواحل الشرقية للبلاد وشمال الوجه البحري.. لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو 

 

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