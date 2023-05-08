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رئيس التحرير
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أسعار الذهب اليوم الاثنين في الأسواق .. والدولار بالبنوك | فيديو

تسنيم خيري مذيعة
تسنيم خيري مذيعة صدى البلد

قدمت تسنيم خيري مذيعة صدى البلد تغطية خاصة عن مستجدات أسعار الذهب والدولار حيث يواصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري استقراره لليوم الـ 59 على التوالي، منذ يوم الجمعة ١٠ مارس الماضي.

سجل الدولار في البنك المركزي 30.83 جنيه  بعد 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للشراء بعد 30.95  جنيه للبيع.

وسجل الدولار أعلى سعر بين البنوك للبيع، في البنك المصري الخليجي وكذلك بنك قناة السويس، 
30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

أما أقل سعر فكان في البنك الأهلي المصري وفي بنك مصر اليوم ليصبح 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى فى بنوك(الأهلى المتحد،التجارى الدولي CIB ،أبوظبي التجاري،الإسكندرية،فيصل الإسلامى،قطر الوطنيQNB ،المصرف المتحد،كريدى اجريكول ،قناة السويس،الكويت الوطني،المشرق،إتش أس بى سى HSBC،بلوم )نحو  30.85جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع 

وعالمياً تراجع سعر الدولار بحسب مؤشر الدولار (DXY)، والذي يقيس مستواه أمام 6 عملات رئيسية، بحسب "وول ستريت جورنال"..لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو 

تسنيم خيري اسعار الذهب الدولار سعر صرف الدولار البنك المركزي المصري سعر الدولار الأمريكي

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