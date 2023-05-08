دخل غرفته ونفذ جريمته .. كشف ملابسات مقتل خفير بالإسماعيلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة التل الكبير بمديرية أمن الإسماعيلية من (مالك شركة للإستصلاح الزراعى كائنة بدائرة المركز) بإكتشافه مقتل (خفير خصوصى بالشركة) داخل الغرفة المخصصة له بالمزرعة التابعة للشركة والكائنة بذات الدائرة .

من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات توصلت جهود قطاع الأمن العام إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عامل زراعى "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة المركز) .

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام وبمشاركة مديريتى أمن الإسماعيلية والشرقية تم إستهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه بدائرة مركز شرطة صان الحجر بالشرقية وبحوزته (دراجة نارية - هاتف محمول "خاصين بالمجني عليه") .

بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وقرر بقيامه بالدلوف داخل غرفة المجنى عليه بالمزرعة والتعدى عليه بعصا خشبية مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته وإستولى على (دراجته النارية وهاتفه المحمول) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.