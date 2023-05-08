تنفيذا لرغبة الجامعة العربية.. سوريا تنزل أعلام الفصائل الإيرانية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، بأن الميليشيات التابعة لإيران، بدأت بإنزال العلم الإيراني من مواقع كثيرة تابعة لها داخل الأراضي السورية.

ويأتي ذلك بطلب مباشر من النظام السوري، حيث جرى إنزال العلم الإيراني والرايات وفقاً لما رصده نشطاء المرصد السوري من مواقع في عدة مدن.



يأتي ذلك تنفيذا للوعود التي قدمتها سوريا للدول العربية حول خروج الميليشيات التابعة لإيران من سورية مقابل عودته إلى الجامعة العربية.



وكان بيان اجتماع وزراء الخارجية العرب حول سوريا يوم أمس، قد أكد على عودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة العربية.