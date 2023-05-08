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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أستاذ علوم سياسية: ملف إجلاء المصريين من السودان يدار باحترافية كبيرة

ممدوح إسماعيل
ممدوح إسماعيل

أكد الدكتور ممدوح إسماعيل وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن ملف إجلاء المصريين من السودان يدار من مصر بـ احترافية كبيرة، وأن الأبعاد الأمنية تراعى.


وأضاف إسماعيل، خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامية رشا مجدي، والذي يترأس تحريره أحمد حمدي، أن المشكلة الكبيرة في أزمة السودان، هي الأطراف، الخارجية، وأن كل طرف داخلي له أطراف خارجية.


وأشار إلى أن التدخل من الدول المخلصة، سينتج عنها حل، وأن هناك أطراف إقليمية لا تريد الحل، وأن هذا الأمر خطير سينتج عنه مشكلات.


ولفت إلى أن القضية السودانية تعتبر أمن قومي لـ مصر، وأن مصر و السودان كانت دولة واحدة من عام 1820 حتى 1956، فالعلاقات المصرية السودانية تاريخية.

 


 

الاقتصاد ممدوح إسماعيل السودان صباح البلد صدى البلد رشا مجدي القضية السودانية

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