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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

إجلاء ميداني .. تطورات في الحرب الأوكرانية

صدى البلد

كشف حسين مشيك، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من موسكو، التطورات في العملية العسكرية الروسية الأوكرانية.

وقال مشيك، إن هناك إجلاء ميداني تقوم به زابوريجيا الموالية لروسيا ، حيث أعلنت أمس إجلاء 1552 شخصا من مناطق قريبة من محطة زابوريجيا النووية إلى المناطق أكثر أمنا، متابعا أن عملية الإخلاء لتلك المنطقة هي رسالة من روسيا إلى أوكرانيا أن الأيام المقبلة ستكون صعبة خاصة وأن تلك المحطة تحتوي على أكبر محطة طاقة نووية في أوروبا.

وأشار إلى أن أوكرانيا تريد السيطرة على محطة زابوريجيا النووية وتريد طرد القوات الروسية منها ولكنها لا تستطيع ذلك بسبب سيطرة روسيا الكاملة على المحطة، ومن غير الممكن أن تنسحب روسيا من المحطة نظرا لأنه في حال أوكرانيا احتلت أو سيطرت أو استعادت على زابوريجيا يمكن إطلاق ما تريده، فبحسب الخبراء فإن امتلكت أوكرانيا المحطة ستمتلك قنبلة نووية نظرا لبعض المواد المتواجده داخل المحطة.

القاهرة الإخبارية موسكو العملية العسكرية محطة زابوريجيا النووية القوات الروسية

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