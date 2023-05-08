مراسل القاهرة الإخبارية: مواجهات عنيفة وسط وجنوب الخرطوم

لا تزال المناوشات بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع المتمردة ، مستمرة وبخاصة في العاصمة الخرطوم ومدينة أم درمان، في الوقت الذي أصدرت القوات المسلحة السودانية بيانًا أكدت فيه أن الموقف العملياتي مستقر في جميع مدن البلاد.

وقال محمد إبراهيم، مراسل "القاهرة الإخبارية" من الخرطوم، إنَّ منطقة وسط وجنوب العاصمة تشهد مواجهات، بالإضافة إلى استمرار تحليق طائرات الجيش لمطاردة الميليشيا المتمردة.

وأضاف "إبراهيم"، خلال رسالة على الهواء لـ"القاهرة الإخبارية" مع الإعلامي حساني بشير، اليوم الاثنين، أنَّ هناك بعض المناطق ما زالت تُعاني من انقطاع واسع للتيار الكهربائي والمياه وسط زيادة أسعار الغذاء، فيما يشهد عدد من المتاجر نفاد المواد الأساسية، مشيرًا إلى أنَّ ميليشيا الدعم السريع تواصل عمليات نهب وسرقات البنوك في الخرطوم.

ووفقا لما أفاد به مراسل "القاهرة الإخبارية" نقلًا عن شهود عيان، حاولت ميليشيا الدعم السريع السيطرة على موقع الجمارك السودانية التابع للشرطة، الذي يقع في الشارع الرئيسي الرابط بين الخرطوم وولاية الجزيرة.