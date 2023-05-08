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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يناشد بسرعة تسجيل المشروعات الخضراء الذكية على موقع المبادرة

مبادرة المشروعات
مبادرة المشروعات الخضراء

ناشد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، الراغبين في التقدم بمشروعات خضراء ذكية بسرعة التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بمبادرة المشروعات الخضراء الذكية www.sgg.eg في دورتها الثانية والتي يستمر التقديم فيها حتي 31 مايو.
وأشار "مختار"، إلى أن الهدف من المبادرة هو دمج كافة أطياف المجتمع لإيجاد حلول لتحديات التغيرات المناخية والبيئية وقلة الموارد والتي أصبح لها تأثير واضح علي المناخ علي مستوي العالم.
ونوه محافظ الدقهلية، بأن المبادرة تستهدف تلبية معايير الاستدامة البيئية والتي تؤدي إلى خفض انبعاثات الكربون وتلوث البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية والمشروعات التي تعزز كفاءة الطاقة والموارد، وكذا المشروعات التي تتناول حلول قضايا الأمن الغذائي والامن المائي وخدمات النظم البيئية والتنوع البيولوجي والذي يساعد بدوره على تخفيف اثار التغييرات المناخية.
جاء ذلك في إطار مشاركة المحافظة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي تستهدف توطين اهداف التنمية المستدامة علي مستوي المحافظات وايجاد حلول مستدامة وذكية لمشكلات الطاقة وتقليل الانبعاثات وغازات الاحتباس الحراري والزراعة المستدامة والمياه وتحقيق مبدا الاقتصاد الدوار والتكيف مع التغيرات المناخية وترميم واستعادة النظام الايكولوجي .

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