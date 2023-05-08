تعرف على حكام مباراة إنبي ولافيينا اف سي في كأس مصر

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أسماء طاقم تحكيم مباراة إنبي ولافيينا اف سي في دور الـ 32 لبطولة كأس مصر.

ويضم طاقم حكام مباراة إنبي ولافيينا

إسلام القماش حكم ساحة، وحسنى عبدالرازق مساعد أول، ومحمود عبدالعزيز مساعد ثاني، وأحمد جمال حكم رابع.

وتقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على إستاد بترو سبورت .



كان الإتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن عن موعد مباريات دور ال٣٢ لمسابقة كأس مصر موسم ٢٠٢٢/٢٠٢٣ .

كانت قرعة دور ال٣٢ من مسابقة كأس مصر جاءت كالأتى :

الزمالك مع بروكسي

فاركو مع الاتصالات

سيراميكا مع دكرنس

المقاولون العرب مع الحمام

طلائع الجيش مع الشرقية

البنك الاهلي مع شبان قنا

الاتحاد السكندري مع السكة الحديد

بيراميدز مع راية

الأهلي مع منتخب السويس

الداخلية مع أسوان

المصري مع بترول اسيوط

حرس الحدود مع غزل المحلة

الإسماعيلي مع النجوم

سموحة مع ألو ايجيبت

انبي مع لافيينا

فيوتشر مع طلائع الأسطول