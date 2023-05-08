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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. التدريب الذهني والبدني الفائزين بمسابقة 30 ألف معلم.. جامعة حلوان تعلن تفاصيل الالتحاق ببرنامج تأهيل المعلمين بكلية التكنولوجيا

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

وسط حالة من الهدوء .. انتظام سير امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالبحيرة
أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على إستعداد جميع الإدارات التعليمية وجاهزية جميع اللجان لإستقبال أبنائنا الطلاب المتقدمين لإمتحانات الفصل الدراسي الثاني لمختلف مراحل التعليم.

الدراسات العليا الإفريقية: الأوقاف لها جهد ملموس في نشر الفكر الوسطي داخل القارة
وقعت كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة ووزارة الأوقاف بروتوكول تعاون مشترك في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي، بين الجامعة وكلياتها والوزارة في الإعداد والتدريب الجيد للأئمة الموفدين الى أفريقيا وتطوير العقل الديني ونشر الفكر الإسلامي المستنير.

مسئول كبير سابق في جوجل | المهندس محمد جودت ضيف جامعة عين شمس
 يستضيف المؤتمر العلمي الدولي الحادي عشر لجامعة عين شمس والمقام تحت عنوان " اقتصاد المعرفة..لحياة افضل" ،  المهندس العالمي محمد جودت مؤسسة شركة " " one Billion happy في الولايات المتحدة الأمريكية وكبير مسؤولي الأعمال السابق لجوجل X  و مؤلف كتاب
 

تعليم كفر الشيخ: ذوو الهمم يفوزون بالمركز الأول عربياً في الخطابة والشعر
كرَّم محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور علاء جودة، وكيل المديرية، أبطال مدرسة النور للمكفوفين، وهم الطالب أحمد فتياني مصطفى أبو سعدة بالمرحلة الإعدادية، لحصوله على المركز الأول على مستوى الوطن العربي، والطالب خالد محمود حجازي موسى بالمرحلة الثانوية لحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة التحدث بالفصحى والخطابة والإلقاء الشعري وتعميق دراسة النحو.

كلية التربية الرياضية للبنات تنظم احتفالية "يوم اليتيم"
نظمت كلية التربية الرياضية للبنات احتفالية "يوم اليتيم" بالتعاون مع جمعية حياتي، وذلك بمقر الكلية، تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية.

جامعة حلوان تعلن تفاصيل الالتحاق ببرنامج تأهيل المعلمين بكلية التكنولوجيا
أعلنت جامعة حلوان الشروط والمستندات المطلوبة للالتحاق بالدفعة السادسة ببرنامج تأهيل المعلمين بكلية التكنولوجيا والتعليم  .

قبل انطلاقه غدا| ننشر تفاصيل التدريب الذهني والبدني لفائزي مسابقة 30 ألف معلم
يبدأ غدا الثلاثاء الموافق 9 مايو 2023، التدريب الذهني والبدني للمعلمين الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم".

 

 

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